В сенате Чехии обсудят лишение Земана полномочий президента

Конституционная комиссия сената Чехии начала рассмотрение вопроса о процедуре лишения госпитализированного главы страны Милоша Земана президентских полномочий в связи с тем, что он, по мнению лечащих врачей, не способен выполнять никакие служебные обязанн

Конституционная комиссия сената Чехии начала рассмотрение вопроса о процедуре лишения госпитализированного главы страны Милоша Земана президентских полномочий в связи с тем, что он, по мнению лечащих врачей, не способен выполнять никакие служебные обязанности, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Члены конституционной комиссии верхней палаты парламента, сената, начали рассмотрение вопроса о процедуре лишения главы страны Милоша Земана по состоянию его здоровья президентских полномочий и их переводе на спикера нижней палаты парламента и премьера", - говорится в сообщении.

Ранее глава сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, в котором находится на лечении Земан, документами о состоянии здоровья президента. Согласно им, в настоящее время Земан не способен выполнять никакие служебные обязанности.

Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента.

Ближайшее заседание сената состоится 26 октября. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного на выборах 8-9 октября, состоится 8 ноября.