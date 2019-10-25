В Сенат Конгресса США внесли резолюцию, осуждающую процедуру импичмента Трампа

Председатель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) представил в четверг резолюцию, осуждающую начатую конгрессменами процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила пресс-служба сенатора, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В документе, который уже поддержали 44 сенатора-республиканца из 53, содержится призыв к контролируемой демократами Палате представителей проголосовать за то, чтобы начать официальное расследование в рамках процедуры импичмента и предоставить Трампу "основополагающие конституционные гарантии". "Палата представителей отступается от всех прецедентов и традиций процедуры импичмента за последние сто лет и отказывает президенту Трампу в основополагающих принципах справедливости и процессуальных гарантиях, которыми наделен каждый американец", - отмечается в документе.

Республиканцы заявляют о недостаточной прозрачности самого процесса. В резолюции указана необходимость предоставить республиканцам равные с демократами полномочия по вызову свидетелей. Ранее вашингтонская администрация отказалась сотрудничать с демократами по данному вопросу, назвав этот процесс неконституционным.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.

24 сентября Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.