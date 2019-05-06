​В семи штатах Индии начался пятый этап всеобщих парламентских выборов

Порядка 80 млн человек смогут принять участие в пятом из семи этапов всеобщих парламентских выборов, который начался в понедельник в семи штатах Индии.

как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, за 51 место в Лок Сабхе (нижней палате парламента Индии) будут бороться 674 кандидата.

Избиратели отдадут свои голоса в штатах Бихар, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Уттар-Прадеш. Голосование началось в 07:00 (05:30) и продлится до 18:00 (16:30).

В ходе предыдущих четырех этапов избиратели продемонстрировали довольно высокую явку - около 64%.