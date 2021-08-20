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В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за COVID-19

В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за COVID-19 Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начал действовать с пятницы еще в семи префектурах Японии - Ибараки, Тотиги, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хёго и Фукуоке
Другие страны
20 августа 2021 г. 10:45
В семи префектурах Японии ввели режим ЧС из-за COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начал действовать сегодня еще в семи префектурах Японии - Ибараки, Тотиги, Гумме, Сидзуоке, Киото, Хёго и Фукуоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие меры теперь применяются в 13 префектурах страны, включая Токио.

"По сравнению с началом июля количество людей, находящихся вечером на улицах Токио, уменьшилось на 35%. Нам необходимо и дальше стремиться снизить этот показатель в рамках мер по борьбе с распространением инфекции", - сказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Действие режима ЧС продлится до 12 сентября. Помимо этого, еще в 16 префектурах Японии сейчас действует режим усиленных мер против коронавируса. Он мягче, чем режим ЧС, однако они оба подразумевают ограничения в работе заведений общепита, в том числе это касается продажи алкоголя.

В последние недели в Японии неуклонно ухудшается ситуация с распространением коронавируса. На прошлой неделе страна перешагнула барьер в 1 млн заразившихся за все время пандемии. Сейчас этот показатель уже достиг отметки 1,2 млн. В стране из-за коронавируса зафиксировано 15,5 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 1 млн заразившихся, более 1,6 тыс. пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

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