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В село Атамбаева прибыло около 6 тысяч его сторонников

В село Атамбаева прибыло около 6 тысяч его сторонников
​В село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, прибыли около 6 тысяч его сторонников

В село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, прибыли около 6 тысяч его сторонников.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил член Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Ажибекова.

Местные СМИ сообщают, что в доме экс-президента на данный момент не больше 200-250 человек.

Отметим, что после попытки спецназа задержать А.Атамбаева и взять его дом штурмом накануне, бывший президент призвал к бессрочному протесту с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента и созвал сторонников к 16:00 к зданию "Медиа Форума" в Бишкеке, где находится штаб-квартира СДПК. 

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