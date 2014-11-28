​В секторе Газа объявлено чрезвычайное положение из-за дождей

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Наводнение после двух дней проливных дождей вынудило сотни жителей Газы покинуть свои дома на фоне того, как Агентство по гуманитарной помощи и Организация Объединенных Наций объявили чрезвычайное положение в этом районе.

Как передает Report, большая часть повреждений была в районах вокруг Шейха-Радван, о пострадавших не сообщалось.

"Мы очень обеспокоены такими сильными бурями в начале сезона. Особенно вызывает опасения еще и беспрецедентный ущерб и разрушения, вызванные недавним конфликтом с Израилем", - отметил директор Агентства по спасательным операциям Роберт Тернер.

"Мы особенно обеспокоены теми семьями, которые по-прежнему ищут адекватное жилье и готовятся к зимним месяцам, а также из-за детей, которые не могут посещать школу", - добавил он.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) закрыло 63 школы в городе Газа, где учится 65 000 человек. Кроме того, были закрыты 43 школы в северной части прибрежной территории.

В одном из районов Газы прорвало канализационную трубу и жителям пришлось пробираться по колено в воде. В другом районе работники и инженеры муниципального совета Газы пытались создать новый сток, куда бы могла вытекать вода.