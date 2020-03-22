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В секторе Газа зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

​В секторе Газа зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в секторе Газа.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, коронавирусная инфекция обнаружена у двух палестинцев, вернувшихся из Пакистана. Инфицированные находятся в карантинном центре недалеко от границы с Египтом.

Согласно последним данным, в Израиле выявлено 883 случая заражения коронавирусом, в Палестине (на Западном берегу реки Иордан) - 52.

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