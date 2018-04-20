В секторе Газа в ходе стычек погибли четыре человека

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа в пятницу, число раненых достигло 645 человек,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

Ранее сообщалось о двух погибших и 83 раненых.

"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа увеличилось до четырех палестинцев, в числе которых несовершеннолетний юноша, 645 человек получили ранения", — заявил Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что среди пострадавших 124 ранены боевыми пулями, пять из них находятся в тяжелом состоянии.