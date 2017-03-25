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    В секторе Газа убит один из главарей движения ХАМАС

    Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Один из главарей исламистского движения ХАМАС убит в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции группировки.

    Неизвестные выстрелили в боевика по имени Мазен Фукаха несколько раз. По данным агентства, он был освобожден израильтянами из тюремного заключения в 2011 году и выслан в сектор Газа.

    "ХАМАС и его (военное крыло) считают Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении… Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить", — цитирует агентство заявление движения.

    Как сообщается, представитель ВС Израиля отказалась комментировать произошедшее.

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