​В Секторе Газа израильскими солдатами убиты трое палестинцев

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Свыше 100 палестинцев приняли участие в акции протеста на Западном берегу реки Иордан и в городе Газа.

Как передает Report, в ходе протестов они забросали камнями израильских военных.

При этом в ходе столкновений погибли трое самих протестующих от огня ЦАХАЛа.

Участники акции протеста в городе Бейт Фурик на Западном берегу подошли к израильскому военному посту на окраинах города, после этого начали забрасывать камнями военнослужащих, сообщает РИА Новости. Представители правоохранительных органов открыли ответный огонь, убив одного палестинца. Еще двое протестующих погибли от оружия израильских военных в Газе.

Ранее группировка палестинских исламистов ХАМАС объявила пятницу (16 октября) «днём гнева», призвав к новым антиизраильским акциям протеста.