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    В секторе Газа израильский танк открыл огонь по палестинцам, двое погибли

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли от огня израильской артиллерии на юге сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    Пресс-служба Армии обороны Израиля пояснила, что в районе города Рафах танк открыл огонь по наблюдательной вышке после того, как на границе было найдено взрывное устройство, заложенное там палестинскими боевиками.

    "Двое палестинцев погибли в результате израильского артиллерийского огня по башне наблюдения на востоке Рафаха", — сказал аль-Кидра.

    Он добавил, что атакованный объект принадлежал военизированным формированиям правящего в секторе Газа движения ХАМАС.

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