В секторе Газа действует только треть медицинских центров БАПОР

Треть медицинских центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает работать в секторе Газа.

Треть медицинских центров Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает работать в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице организации в социальной сети "Х".

"БАПОР продолжает управлять 8 из 24 медицинских центров [в секторе Газа]", - говорится в сообщении.

Ранее в этом месяце агентство отмечало, что в палестинском анклаве выведены из строя 155 медицинских учреждений и 32 больницы, 53 медицинских центра были вынуждены временно прекратить работу из-за боев.