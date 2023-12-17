В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом

Услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа.

Услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщили палестинские телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal.

"Хотим сообщить о постепенном восстановлении работы факсимильной, сотовой связи и Интернета в центральных и южных районах сектора Газа, где наши бригады смогли добраться до места повреждения и устранить неисправность", - говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

В компаниях также отметили, что возобновление услуг связи произошло после неоднократных попыток ремонта в течение последних дней и "при вмешательстве соответствующих международных сторон".