О нас

В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом

В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом Услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 22:49
В секторе Газа частично восстановили услуги связи и соединение с интернетом

Услуги связи и работа интернета частично возобновлены в центральной и южной областях сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщили палестинские телекоммуникационные компании Paltel и Jawwal.

"Хотим сообщить о постепенном восстановлении работы факсимильной, сотовой связи и Интернета в центральных и южных районах сектора Газа, где наши бригады смогли добраться до места повреждения и устранить неисправность", - говорится в совместном заявлении компаний, распространенном в социальной сети X (ранее Twitter).

В компаниях также отметили, что возобновление услуг связи произошло после неоднократных попыток ремонта в течение последних дней и "при вмешательстве соответствующих международных сторон".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qəzza zolağında rabitə xidmətləri və internet əlaqəsi qismən bərpa edilib

Другие новости из категории

В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей
В Буэнос-Айресе ветер сломал одну из главных достопримечательностей
17 декабря 2023 г. 23:01
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
Ракета КНДР упала за пределами исключительной экономической зоны Японии
17 декабря 2023 г. 21:36
Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории
Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с его территории
17 декабря 2023 г. 20:13
Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года
Эстония и США подписали план военного сотрудничества до 2028 года
17 декабря 2023 г. 19:58
Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ
Сийярто: Венгрия продолжит сотрудничество с РФ
17 декабря 2023 г. 19:43
Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов
Глава Минобороны США намерен объявить операцию против хуситов
17 декабря 2023 г. 17:55
ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе
ЦАХАЛ: Три тоннеля ХАМАС обнаружены у здания школы при ООН в Газе
17 декабря 2023 г. 17:36
Дания вводит экологический сбор на авиабилеты
Дания вводит экологический сбор на авиабилеты
17 декабря 2023 г. 17:28
Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года
Экс-спикер палаты представителей США поддержит Трампа на выборах 2024 года
17 декабря 2023 г. 17:12
Встречу премьеров стран Балтии и Польши отменили из-за COVID у главы кабмина Эстонии
Встречу премьеров стран Балтии и Польши отменили из-за COVID у главы кабмина Эстонии
17 декабря 2023 г. 17:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi