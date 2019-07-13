В секторе Газа 55 палестинцев пострадали при стычках с армией Израиля

По меньшей мере 55 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными в секторе Газа.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Министерство здравоохранения Палестины.

"От израильских сил пострадали 55 человек, из них 33 получили ранения боевыми пулями, повреждены две машины скорой помощи на востоке сектора Газа", - говорится в сообщении.

В секторе Газа 5 июля 30 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильскими военными.