В секторе Газа 40 палестинцев пострадали в стычках с военными Израиля

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 палестинцев пострадали в пятницу при столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Число раненых достигло 40 человек, трое из них - в тяжелом состоянии", - сказал аль-Кидра.
Выступления продолжают семимесячную череду протестных акций "Великого марша возвращения", они проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.
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