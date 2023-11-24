В сектор Газа через КПП "Рафах" въехали еще 80 грузовиков с гуманитарной помощью

По меньшей мере 80 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в четверг через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах".

По меньшей мере 80 грузовиков с гуманитарной помощью въехали в сектор Газа в четверг через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Times of Israel.

Доставка гуманитарной помощи в сектор Газа началась 21 октября - через две недели после начала обострения ближневосточного конфликта.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Как заявил ранее МИД Катара, перемирие вступило в силу сегодня утром.

Как сообщил пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну, соглашение подразумевает, что в палестинский анклав въедут как минимум 200-300 грузовиков с помощью населению, в том числе восемь бензовозов.