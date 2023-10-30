В сектор Газа через КПП "Рафах" въехали 60 грузовиков с гуманитарной помощью

Колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла в анклав через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла в анклав через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах", расположенный на границе с Египтом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

Накануне КПП пересекли в общей сложности 47 автомашин с большим объемом лекарств и медицинских средств, подготовленных по просьбе Палестинского общества Красного Полумесяца.

Через наземный КПП "Рафах" в южные районы блокированного сектора Газа доставляется гуманитарная помощь жителям палестинского анклава. С 12 октября на территорию анклава через "Рафах" въехало около 100 грузовиков с гуманитарной помощью.

На прошлой неделе генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, выступая на открытых дебатах Совета Безопасности ООН, посвященных военной эскалации на Ближнем Востоке, отметил, что "палестинцы надеются, что в сектор Газа будут поступать 100 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно".