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В сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" въехал 81 грузовик с гумпомощью

В сектор Газа через КПП "Керем-Шалом" и "Рафах" въехал 81 грузовик с гумпомощью Через контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Рафах" в сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 10:26
В сектор Газа через КПП Керем-Шалом и Рафах въехал 81 грузовик с гумпомощью

Через контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Рафах" в сектор Газа в пятницу въехал 81 грузовик с гуманитарной помощью.

Как передает Report, об этом пишет Times of Israel со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Объем помощи остается ужасающе недостаточным… это невозможная ситуация для людей в секторе Газа… бои должны прекратиться", - приводит газета слова из заявления УКГВ.

Отмечается, что израильская сторона по собственным заявлениям успевает осматривать сотни грузовиков в день перед их въездом в анклав, и якобы задержка связана с тем, что работники ООН не успевают выполнять свою работу в том же темпе. Последние, в свою очередь, по данным газеты, возлагают ответственность за невозможность массовой доставки помощи в сектор Газа на израильскую армию в связи с ее воздушной и наземной операциями в анклаве.

Отмечается, что в период перемирия в сектор Газа каждый день въезжали 200 грузовиков, а до эскалации – порядка 500 грузовиков с помощью.

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