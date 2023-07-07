В Сейме Польши намерены выразить вотум недоверия министру обороны страны

Сейм Польши намерен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны страны Мариушу Блащаку.

Сейм Польши намерен рассмотреть вопрос о вынесении вотума недоверия министру обороны страны Мариушу Блащаку.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, данный вопрос внесли в повестку оппозиционные партии "Гражданская коалиция" и "Левые".

Они обосновывают свое предложение тем, что "действия, предпринятые в последнее время Мариушем Блащаком, ясно показывают, что он не является достаточно ответственным лицом, чтобы в условиях войны, продолжающейся прямо за польской границей, занимать пост министра национальной обороны".

"В трудные времена министром не может быть трус, который не может признать свои ошибки", — заявил глава парламентской фракции "Гражданская коалиция" Борис Будка.

При этом в правящей партии Польши "Право и справедливость" уверены, что оппозиции не хватит голосов для того, чтобы вынести Блащаку вотум недоверия. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер заявил журналистам, что у "Права и справедливости" до сих пор сохраняется парламентское большинство.

Ранее руководитель Министерства обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что британская система противовоздушной обороны Sky Sabre, установленная на территории республики, прикрывает поставки вооружения в Украину. Великобритания также развернула в Польше свою систему ПВО Sky Sabre в 2022 году.