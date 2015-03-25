​В Сейм Литвы поступил законопроект об однополых браках

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Группа депутатов Сейма Литвы предложила узаконить однополые партнерские отношения.

Как передает Report, автора законопроекта — Далю Куодите — поддержала группа членов парламентских фракций Саюдис либералов и социал-демократов.

По словам Куодите, законопроект ни в коем случае не направлен против традиционного брака между мужчиной и женщиной, но люди должны иметь выбор, как регистрировать свои отношения.

«Сегодня сотни, тысячи пар живут вне браке. Большинство из них мы не можем назвать иначе, как семья. Поэтому мы должны уважать выбор этих людей и обеспечить им полноценную жизнь и основные права, такие, какими обладают пары, живущие в браке», — отметила депутат.