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В СЕ прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман

В СЕ прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман В Совете Европы прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман.
Другие страны
7 июня 2022 г. 21:03
В СЕ прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман

В Совете Европы прошел семинар, посвященный проблеме дискриминации мусульман.

Как сообщает Report, спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген выразил сожаление тем, что случаи дискриминации в отношении мусульман, проживающих в европейских странах, стали одной из растущих глобальных проблем.

Было отмечено, что случаи дискриминации должны быть выявлены, мусульмане, ставшие жертвами дискриминации, не должны молчать.

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы Фахраддин Исмаилов рассказал о работе, проделанной в рамках развития межрелигиозного диалога в Азербайджане, о Бакинском международном гуманитарном форуме.

Участвовавшие в мероприятии эксперты отметили важность пересмотра законов в этой области во всех европейских странах, их совершенствования, рассказали о важности наказания за все действия, которые приводят к предвзятости в отношении мусульман.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının rəsmisi: "Müsəlmanlara qarşı baş verən ayrı-seçkilik hallarına son qoyulmalıdır”

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