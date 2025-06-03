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Служба безопасности Украины заявила об ударе по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины заявила об ударе по Крымскому мосту Служба безопасности Украины (СБУ) провела очередную операцию, в ходе которой нанесла удар по Крымскому мосту.
Другие страны
3 июня 2025 г. 15:39
Служба безопасности Украины заявила об ударе по Крымскому мосту

Служба безопасности Украины (СБУ) провела очередную операцию, в ходе которой нанесла удар по Крымскому мосту.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра по местному времени первое взрывное устройство было активировано", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате взрыва сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна.

В СБУ отмечают, что было использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Мост находится в аварийном состоянии.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоUkrayna Təhlükəsizlik Xidməti: Krım körpüsü partladılıb

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