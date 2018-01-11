В СБ ООН выступили против ослабления санкций в отношении КНДР

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Дипломаты ряда стран - членов Совета Безопасности ООН 10 января высказались против ослабления санкционного давления на КНДР в ответ на решение Пхеньяна вступить в диалог с Сеулом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт заявил журналистам, что в Совбезе ждут от северокорейской стороны прекращения разработки ядерного оружия и баллистических ракет.

"Я не думаю, что кто-то жаждет этого на данном этапе. Нам нужно, чтобы они прекратили свою незаконную деятельность. Мы хотим, чтобы эти провокации и наращивание [ракетной и ядерной] программ прекратились, и была достигнута полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнул британский постпред.