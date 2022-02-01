В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

Инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая.

Инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, каких-либо официальных результатов - принятия документов и решений - не было. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, РФ их опровергла.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя.