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В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины Инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 03:37
В СБ ООН обсудили ситуацию вокруг Украины

Инициированное США заседание Совета Безопасности ООН по Украине состоялось, несмотря на возражения России и Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, каких-либо официальных результатов - принятия документов и решений - не было. США, Украина и их сторонники в Совбезе вновь выступили с обвинениями в адрес России, РФ их опровергла.

"Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы", - заявил на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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Версия на азербайджанском языке BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukrayna ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib

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