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В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана

В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана ПредседательСБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости..
Другие страны
25 августа 2020 г. 20:45
В СБ ООН не дали ход запросу США на восстановление санкций против Ирана

Председатель СБ ООН, постпред Индонезии при организации Диан Трианшах Джани заявил, что не может предпринять действий в ответ на поданный запрос США о запуске процедуры восстановления санкций против Ирана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я получил письма от многих стран-членов. И мне ясно, что есть один член, у которого одна позиция по вопросу, и есть значительное число стран-членов, придерживающихся других взглядов. По моему мнению, консенсуса в Совете нет. Таким образом, председатель не может предпринять дальнейших действий", - сказал Трианшах Джани на заседании Совбеза.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.

В ходе заседания СБ ООН во вторник Франция, Германия, Великобритания, Китай, Россия, ЮАР в числе прочих прямо заявили, что не считают США вправе запускать механизм восстановления санкций, так как они вышли из СВПД и не являются участниками сделки.

Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из СВПД, они упомянуты в резолюции 2231.

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