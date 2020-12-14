В Saxo Bank предсказали Байдену стать "хромой уткой"

Джо Байден возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать "хромой уткой", когда его партия проиграет на промежуточных выборах через два года

Джо Байден на посту президента США возьмет курс, не предполагающий значительных перемен в экономической повестке, и рискует стать "хромой уткой", когда его партия проиграет на промежуточных выборах через два года.

Как передает Report, такое мнение в интервью РИА Новости выразил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка.

"Хромая утка" (англ. lame duck) — в американском политическом сленге прозвище президента США, вскоре покидающего свой пост в результате проигрыша очередных выборов или исчерпания своего права выдвигаться на них.

"Мы знаем, что большую часть его администрации составляют сторонники Барака Обамы или Хиллари Клинтон. Ни одна из этих администраций не продвинулась в вопросах борьбы с неравенством, развития экономики. Да, Трамп был ужасен, но Байден не лучше. Его администрация не сможет сделать шаг вперед, будет плыть по течению", - считает Якобсен.

"Другими словами, это сигнал: "Никаких перемен, работаем как раньше". Немного грустно, что США не могут двигаться вперед по политической повестке. При этом он реанимирует международную активность США: отношения с Китаем не будут дружелюбными, он будет двигаться "по середине дороги", без резких движений в экономике и политике", - рассуждает Якобсен.

По его мнению, есть "большой риск того, что Байден станет "хромой уткой", и его партия проиграет промежуточные выборы через два года" (выборы в Сенат – ред.)

"Предсказываю, что это будет администрация в стиле Джимми Картера: смута, международные проблемы, рост цен и неспособность справляться с политической повесткой", - заключил Якобсен.