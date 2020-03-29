В саудовской Джедде объявили комендантский час из-за коронавируса

Власти Саудовской Аравии из-за коронавируса объявили комендантский час во втором по величине городе Джедда и о закрытии въездов и выездов в него, начиная с 15:00 местного времени с сегодняшнего дня, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В рамках превентивных мер по борьбе с распространением коронавируса принято следующее решение: вступление в силу с 15.00 воскресенья решения о запрете на перемещение в Джедде. Во-вторых, - закрытие въездов и выездов Джедды", - говорится в опубликованном заявлении МВД страны.

При этом временные рамки комендантского часа не установлены.

Накануне власти КСА продлили запрет на международные и внутренние авиаперелеты и другие виды перевозки пассажиров, а также на посещение рабочих мест до дальнейших распоряжений.

Министерство здравоохранения королевства заявляло, что число заболевших вирусом COVID-19 в Саудовской Аравии достигло 1203, за сутки подтвердились 99 новых случаев заражения. Дополнительные меры по ограничению массового скопления людей с целью не допустить распространения вируса по стране действуют с 15 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.