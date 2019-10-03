​В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС

В Саудовской Аравии впервые в истории страны женщинам разрешили примкнуть к вооруженным силам (ВС).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, женщинам разрешили служить во всех видах войск в званиях от рядового до сержанта.

Бывший глава саудовского Центра операций гражданской обороны Хасан аш-Шахри назвал принятое правительством решение «прогрессивным шагом в верном направлении».

По его словам, для женщин в вооруженных силах открываются "широкие возможности".