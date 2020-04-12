В Саудовской Аравии зарегистрирована рекордная заболеваемость коронавирусом

Минздрав Саудовской Аравии 12 апреля сообщил о рекордном росте числа зараженных коронавирусом за сутки – 429 пациентах, общее число зараженных превысило четыре тысячи человек.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Число зараженных коронавирусом достигло 4 462 человек после регистрации 429 новых случаев", - сообщил на пресс-конференции представитель минздрава Мухаммед Абдель Али.

По его словам, выздоровел 761 человек. За сутки погибли семь пациентов, общее число погибших достигло 59 человек.

Больше всего новых случаев заражения обнаружено в Эр-Рияде – 198 человек и Мекке – 103 человека.