​В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Саудовской Аравии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявило в понедельник министерство здравоохранения королевства.

"Лабораторные исследования подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом у саудовского подданного, прибывшего из Ирана через Бахрейн", - указали в ведомстве. В настоящее время заболевший помещен на карантин в одном из медицинских учреждений, где он находится под наблюдением врачей. В ведомстве также сообщили, что уже идентифицированы все, с кем контактировал заразившийся саудовец. У них также взяты анализы, о результатах будет объявлено после его завершения.