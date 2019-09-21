​В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса

Свергнутый в результате народного восстания в Тунисе бывший президент Зин аль-Абидин Бен Али, который управлял страной больше 20 лет, похоронен на кладбище в Саудовской Аравии, где проживал последние восемь лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по сообщению саудовской газеты "Аль-Ватан", его похоронили на кладбище в Медине.

Бен Али, которому было 83 года, скончался в минувший четверг в больнице в Джидде, где проходил лечение. Последние годы экс-политик болел раком. По информации ряда арабских СМИ, его семья хотела похоронить экс-президента в Тунисе, но якобы получила отказ от нынешних властей. Однако телеканал Sky News Arabia сообщил, что правительство Туниса было готово положительно рассмотреть просьбу семьи Бен Али о его захоронении на родине в случае обращения.

Управлявший Тунисом с 1987 года Бен Али был свергнут в результате "жасминовой революции" в январе 2011 года, после чего бежал с семьей в Саудовскую Аравию. На родине он был заочно приговорен к четырем пожизненным заключениям и штрафу в 100 миллионов долларов США по обвинениям в убийствах демонстрантов, злоупотреблении властью и растрате государственных средств.