В минобороны Саудовской Аравии назвали число ракет и БПЛА, атаковавших нефтяные объекты

Нефтяные объекты Saudi Aramco атаковали 25 крылатых ракет и беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в эфире арабских телеканалов представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.

"Атаки на объекты Saudi Aramco осуществили 25 крылатых ракет и беспилотников, в том числе 18 беспилотников и семь крылатых ракет", - сказал Турки аль-Малики.

Отметим также, что министр обороны обвинил Тегеран в организации нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.