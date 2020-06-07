В Саудовской Аравии число заболевших COVID-19 приблизилось к 100 тысячам

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии зафиксировало за минувшие сутки рекордное количество зараженных коронавирусом – 3 121, общее число заболевших в королевстве приблизилось к 100 тысячам.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным ведомства, за сутки зафиксировано 34 новых смертельных случая, общая численность умерших увеличилась до 676.

Также зарегистрирован 3 121 положительный анализ, увеличив численность заболевших до 98 869", - сообщается в отчете минздрава.

Согласно ежедневному докладу, в королевстве за сутки выздоровели 1 175 человек, общее количество излечившихся граждан таким образом достигло 71 791.

Саудовская Аравия занимает первое место по количеству зараженных коронавирусом среди арабских стран и пятнадцатое в мире.