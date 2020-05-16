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В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

В Саудовской Аравии число выявленных случаев COVID-19 превысило 52 тыс

Число выявленных случаев коронавируса в Саудовской Аравии превысило 52 тысячи, за сутки зафиксированы 2 840 новых случаев заболевания. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявило  министерство здравоохранения королевства.

Больше всего новых случаев обнаружено в столице Эр-Рияде – 839, и прибрежном городе Джидда – 450."Всего в королевстве зарегистрированы 52 тысячи 16 случаев COVID-19, выздоровели 23 666 человек, скончались 302", - сообщает минздрав.

Ранее представитель минздрава Мухаммед аль-Абдель аль-Али заявил, что причиной роста числа заболевших остается нежелание саудовских подданных соблюдать самоизоляцию, а также семейные встречи во время Рамадана.

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