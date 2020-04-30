​В Саудовской Аравии число случаев COVID-19 превысило 21 тысячу

Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в Саудовской Аравии постоянно растет и с момента начала пандемии превысило 21,4 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения Саудовской Аравии в социальной сети Twitter.

"За последние сутки в королевстве выявлены 1 325 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявления таких случаев с начала пандемии возросло до 21 402. За минувшие сутки умерли еще пять человек, доведя число летальных исходов с начала пандемии до 157. Выздоровели на настоящий момент 2 953 человека", - отметил минздрав.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом.