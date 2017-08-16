В саудовской Джидде возник сильный пожар - ФОТО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии, в результате чего оказались повреждены четыре здания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По информации службы гражданской обороны, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов, в результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.

Причина возникновения огня и объем нанесенного ущерба пока неизвестны.

Историческая часть Джидды была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.