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    В саудовской Джидде возник сильный пожар - ФОТО

    В результате пожара в исторической части города Джидда повреждены четыре здания

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Сильный пожар возник в ночь на среду в исторической части города Джидда на западе Саудовской Аравии, в результате чего оказались повреждены четыре здания, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По информации службы гражданской обороны, в тушении огня в историческом районе Аль-Баляд участвовали более 12 пожарных расчетов, в результате пожара никто не пострадал. Жители соседних районов также были эвакуированы.

    Причина возникновения огня и объем нанесенного ущерба пока неизвестны.

    Историческая часть Джидды была внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

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