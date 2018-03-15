В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в силах гражданской обороны

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Женщины в Саудовской Аравии смогут занимать позиции сотрудников служб безопасности в силах гражданской обороны королевства и в государственном секторе.

Как сообщает Report со ссылкой на Gulf News, об этом заявил заместитель главы сил гражданской обороны по вопросам безопасности Абдул Рахман аль-Хусейни.

Через три месяца для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности.

"Мы работаем вместе с министерством образования для внедрения курсов по технике безопасности и противопожарной безопасности для обоих полов в ряде университетов", - отметил он.

Ранее в королевстве для женщин появилась возможность служить в вооруженных силах.