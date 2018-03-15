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    В Саудовской Аравии женщинам разрешили работать в силах гражданской обороны

    © AP Photo / Khalid Mohammed

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Женщины в Саудовской Аравии  смогут занимать позиции сотрудников служб безопасности в силах гражданской обороны королевства и в государственном секторе. 

    Как  сообщает Report со ссылкой на Gulf News, об этом заявил заместитель главы сил гражданской обороны по вопросам безопасности Абдул Рахман аль-Хусейни.

    Через три месяца для девушек также станут доступны курсы в образовательных учреждениях по гражданской обороне и безопасности. 

    "Мы работаем вместе с министерством образования для внедрения курсов по технике безопасности и противопожарной безопасности для обоих полов в ряде университетов", - отметил он.

    Ранее в королевстве для женщин появилась возможность служить в вооруженных силах.

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