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    В Саудовской Аравии женщинам разрешено вести бизнес без согласия мужей

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    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии женщины теперь смогут открывать и вести собственный бизнес без согласия мужа или родственника мужского пола. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ,  об этом заявили в министерстве торговли и инвестиций страны.

    Несколько дней назад женщин в Саудовской Аравии начали принимать на работу следователями, а с июня в этой стране женщины смогут водить мотоциклы и грузовики. Тенденция к расширению прав женщин в Саудовской Аравии стала следствием реформаторской политики наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

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