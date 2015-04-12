В Саудовской Аравии заявили о гибели более 500 повстанцев-хуситов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ По данным министерства обороны Саудовской Аравии, в результате боестолкновений с саудовскими военными в районе границы с Йеменом в общей сложности погибли более 500 повстанцев-хуситов.

"Report" со ссылкой на Интерфакс сообщает, что это стало первым сообщением о жертвах в ходе приграничных столкновений между саудовскими войсками и повстанцами с начала боевых действий, преимущественно, авианалетов сформированной Эр-Риядом арабской коалиции против йеменских повстанцев в марте.

В сообщении отмечается, что на минувшей неделе со стороны Саудовской Аравии в столкновениях погибли три пограничника.

Коалиция стран во главе с Саудовской Аравией уже две недели подвергает бомбардировкам в Йемене позиции боевиков-хуситов, захвативших столицу и значительную часть страны и вынудивших бежать йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади.