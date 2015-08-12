​В Саудовской Аравии задержали причастных к теракту в мечети

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии задержали 34 человека по подозрению в причастности к теракту в мечети в городе Абха на юго-западе королевства, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Состоящий в группировке "Исламское государство" террорист-смертник, подданный Саудовской Аравии, привел в действие взрывное устройство в мечети во время полуденной молитвы 6 августа. В результате теракта погибли 15 человек, среди них 12 сотрудников служб безопасности.

Согласно информации, 30 задержанных являются подданными Саудовской Аравии, еще четыре человека - граждане Сирии, Бахрейна, Йемена и Пакистана.

При этом в день совершения теракта, 6 августа, саудовская полиция задержала семь человек, еще десять были задержаны на следующий день.

На этой неделе наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Наиф пообещал, что "ответ террористам будет действенным и незамедлительным".