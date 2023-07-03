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В Саудовской Аравии задержали больше 17 тыс. человек за хадж без разрешения

В Саудовской Аравии задержали больше 17 тыс. человек за хадж без разрешения Более 17 тыс. человек задержали в Саудовской Аравии за попытку совершить хадж без разрешения властей.
Другие страны
3 июля 2023 г. 09:09
В Саудовской Аравии задержали больше 17 тыс. человек за хадж без разрешения

Более 17 тыс. человек задержали в Саудовской Аравии за попытку совершить хадж без разрешения властей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Служба общественной безопасности.

Из них около 9,5 тыс. человек нарушили правила проживания, работы и безопасности границ. Кроме этого, власти Саудовской Аравии арестовали 33 человека за нелегальную перевозку паломников к местам совершения хаджа.

На прошлой неделе в Мекке и Медине в Саудовской Аравии проходил ежегодный хадж. В нем приняли участие более двух миллионов человек. В этом году власти Саудовской Аравии впервые после начала пандемии коронавируса разрешили совершить паломничество такому же числу людей, как до 2020 года.

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Версия на английском языке Over 17,000 people detained in Saudi Arabia for Hajj without permission

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