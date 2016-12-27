В Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в участии в терактах

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности Саудовской Аравии задержали в столичном регионе 11 человек по подозрению в участии в террористической деятельности на территории королевства.

Как передает Report, об этом сoобшилo МВД страны.

По информации министерства, аресты были проведены в последние несколько дней в области Эр-Рияд, среди задержанных — шесть подданных Саудовской Аравии, три пакистанца и два суданца.

В сообщении не уточняется, какие именно теракты имеются в виду.