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    В Саудовской Аравии задержали 11 человек по подозрению в участии в терактах

    В сообщении не уточняется, какие именно теракты имеются в виду

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности Саудовской Аравии задержали в столичном регионе 11 человек по подозрению в участии в террористической деятельности на территории королевства.

    Как передает Report, об этом сoобшилo МВД страны.

    По информации министерства, аресты были проведены в последние несколько дней в области Эр-Рияд, среди задержанных — шесть подданных Саудовской Аравии, три пакистанца и два суданца.

    В сообщении не уточняется, какие именно теракты имеются в виду.

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