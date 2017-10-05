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    В Саудовской Аравии впервые погибла женщина-водитель

    До вступления в силу указа о разрешении женщинам управлять автомобилем, вождение и обучение вождению незаконно© Gulfnews, Al Marsad

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Подданная Саудовской Аравии погибла за рулём автомобиля. Это первый подобный случай с тех пор, как в королевстве вышел указ о разрешении водить женщинам, сообщает Report со ссылкой на издание Gulf News.

    Женщина училась водить автомобиль в Джидде. Рядом с ней находился муж, который давал ей инструкции, однако она врезалась в бетонную стену. Женщина погибла на месте, мужчина с травмами доставлен в госпиталь. Автомобиль принадлежал супругу погибшей.

    В сентябре король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства водить, и велел сформировать специальную комиссию из представителей различных ведомств для выполнения этого решения. Ожидается, что все приготовления к появлению женщин за рулем автомобилей на дорогах королевства будут закончены к июню 2018 года.

    Власти предупредили женщин, чтобы те воздержались от вождения до тех пор, пока указ не вступит в силу. До это времени вождение и обучение вождению незаконно.

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