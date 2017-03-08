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    В Саудовской Аравии во время спецоперации застрелили боевика ИГ

    Cилы безопасности задержали человека, который сопровождал преступника

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Силы безопасности Саудовской Аравии застрелили в среду в Эр-Рияде предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство" во время операции по его задержанию, говорится в сообщении представителя МВД королевства, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Силы безопасности отреагировали на информацию о том, что этот человек примкнул к "Исламскому государству", во время его задержания он открыл огонь по полицейским, после чего был убит ответным огнем", - отметил представитель МВД Саудовской Аравии.

    Кроме того, силы безопасности задержали человека, который сопровождал преступника.

    По словам представителя МВД, расследование по этому делу еще продолжается.

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