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    В Саудовской Аравии в результате дождей и наводнений погибли 35 человек

    Наибольшее число людей погибло от дождей в Мекке - одиннадцать человек

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений в Саудовской Аравии выросло до 35 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По заявлению Главного управления гражданской обороны Саудовской Аравии, человеческие жертвы были зафиксированы в десяти различных регионах королевства. Наибольшее число людей погибло от дождей в Мекке - одиннадцать человек.

    В большинстве случаев причиной гибели людей становились паводки, удары током в местах подтоплений и обрушение зданий.

    Также спасатели эвакуировали более четырех тысяч человек из пострадавших от наводнений районов.

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