В Саудовской Аравии умер пробывший в коме более 20 лет член королевской семьи

В Саудовской Аравии в возрасте 36 лет умер принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, известный как "спящий принц".

В Саудовской Аравии в возрасте 36 лет умер принц Аль-Валид ибн Халед ибн Таляль аль Сауд, известный как "спящий принц".

Как передает Report , об этом в соцсети Х сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз.

Больше 20 лет назад молодой человек попал в ДТП в Лондоне, где он учился в кадетском корпусе. После тяжелой травмы головы Аль-Валид так и не пришел в себя. 20 лет он провел в коме в клинике Эр-Рияда.

Врачи предупреждали семью о безнадежности состояния принца. Однако отец настоял, чтобы сына не отключали от аппаратов жизнеобеспечения. Халед ибн Таляль считал, что если бы Бог хотел забрать Аль-Валида, он бы сделал это в момент аварии.

СМИ отмечают, что смерть наступила из-за остановки сердца.