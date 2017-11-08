В Саудовской Аравии у принцев конфискуют до 800 млрд долларов для поправки финансов королевства

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Саудовской Аравии намерено конфисковать до 800 млрд долларов у заподозренных в коррупции принцев и чиновников. Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Значительная часть активов подозреваемых находится за границей, что осложнит попытки вернуть деньги в страну. Но даже доля этой суммы может поправить финансы Саудовской Аравии, отмечает газета.

В настоящее время арестовано более 60 принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, но это только начало масштабной антикоррупционной кампании, сообщил собеседник издания. Центральный банк королевства уже заморозил счета "представляющих интерес" граждан.

5 ноября в королевстве по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев и несколько десятков действующих и бывших высокопоставленных чиновников. Решение было принято Национальным антикоррупционным комитетом Саудовской Аравии, главой которого накануне был назначен наследный принц Мухаммад бен Салман.

В июне король Саудовской Аравии назначил министра обороны Мухаммада бен Салмана наследным принцем.