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    ​В Саудовской Аравии сторонники ИГИЛ убили полицейского

    Полицейские задержали троих подозреваемых

    Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ Во время операции по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности в саудовском городе Таиф был убит сотрудник полиции Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство France Presse со ссылкой на местные источники.

    Полицейские задержали троих подозреваемых, у которых конфисковали, в том числе, флаги террористической организации "Исламское государство".

    Представители саудовского министерства внутренних дел сообщили, что полицейские разыскивали подозреваемых, когда по ним открыли огонь. В результате был убит сержант полиции.

    Полицейские арестовали трех человек, но террорист, которого они разыскивали, не был обнаружен.

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