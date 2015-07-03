​В Саудовской Аравии сторонники ИГИЛ убили полицейского

Баку. 3 Июля. REPORT.AZ/ Во время операции по задержанию подозреваемых в причастности к террористической деятельности в саудовском городе Таиф был убит сотрудник полиции Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство France Presse со ссылкой на местные источники.

Полицейские задержали троих подозреваемых, у которых конфисковали, в том числе, флаги террористической организации "Исламское государство".

Представители саудовского министерства внутренних дел сообщили, что полицейские разыскивали подозреваемых, когда по ним открыли огонь. В результате был убит сержант полиции.

Полицейские арестовали трех человек, но террорист, которого они разыскивали, не был обнаружен.