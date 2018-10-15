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    В Саудовской Аравии разбился учебный самолет ВВС

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Учебно-тренировочный самолет ВВС Саудовской Аравии потерпел в понедельник катастрофу на северо-западе королевства.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al Khaleej.

    По его данным, самолет Hawk британского производства потерпел крушение в 100 км от города Табук. К месту происшествия прибыли спасательные службы, однако, по поступающей информации, двое находившихся на борту пилотов погибли.

    Официальной информации в связи с инцидентом пока не последовало.

    Напомним, что 5 октября разбился российский истребитель МиГ-29.

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