В Саудовской Аравии разбился учебный самолет ВВС

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Учебно-тренировочный самолет ВВС Саудовской Аравии потерпел в понедельник катастрофу на северо-западе королевства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Al Khaleej.

По его данным, самолет Hawk британского производства потерпел крушение в 100 км от города Табук. К месту происшествия прибыли спасательные службы, однако, по поступающей информации, двое находившихся на борту пилотов погибли.

Официальной информации в связи с инцидентом пока не последовало.

Напомним, что 5 октября разбился российский истребитель МиГ-29.