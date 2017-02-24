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    В Саудовской Аравии разбился истребитель ВВС Иордании

    Пилот воздушного судна успешно катапультировался

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Истребитель F-16 иорданских ВВС потерпел крушение на территории Саудовской Аравии.

    Как сообщает Report, об этом передает в пятницу агентство Петра со ссылкой на представителя армии.

    По данным агентства, крушение потерпел истребитель, участвующий в военных операциях арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене. Пилот воздушного судна успешно катапультировался, его вернут на родину сегодня же при содействии саудовских ВВС.

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